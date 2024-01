Tesla, autonomia reale più bassa dopo i nuovi test EPA: azienda al lavoro su un update

È tempo di cambiamenti in casa Tesla. Dopo le riduzioni delle autonomie dichiarate dei modelli elettrici, dovuti a un cambiamento nei test EPA, a quanto pare Elon Musk starebbe lavorando a un update che migliori le autonomie reali dei propri modelli. Ecco cosa sappiamo...

La notizia sarebbe stata svelata dal profilo X @greentheonly, che all'interno della versione del software numero 2023.44.30.8 avrebbe trovato un cosiddetto “Pacchetto Efficienza 2024” destinato a Model Y, Model S e Model X; vale a dire i modelli interessati dalla diminuzione dell'autonomia (le Tesla hanno di colpo meno autonomia ma è tutto normale: dipende dai test EPA). Ma di quale cambiamento si tratta?



Bisogna tenere conto che le auto non cambieranno in alcun modo rispetto al passato (o quasi), ma ci saranno invece alcune piccole modifiche che recupereranno, o almeno cercheranno di recuperare, un po' di autonomia persa, cercando di migliorare la situazione soprattutto agli occhi del pubblico. Stando a quanto rivelato da un articolo pubblicato da InsideEVs, questo a firma di Iulian Dnistran, Tesla avrebbe cominciato a eliminare due delle tre modalità disponibili per Model Y e Model 3, vale a dire Creep e Roll, lasciando invece intatta la modalità Hold, forse perché considerata la più efficiente dal punto di vista energetico.



In poche parole, la nuova politica EPA, secondo quanto riportato da Dnistran nel suo articolo, "è mirata ai veicoli elettrici che hanno più modalità di guida, ed è progettata per avvicinare l’autonomia stimata e i numeri di efficienza energetica prodotti in condizioni controllate in un laboratorio a quelli previsti nel mondo reale".