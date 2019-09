Nessuna Tesla fra le auto più sicure di Folksam: 'Non fanno abbastanza incidenti'

Sia secondo Euro NCAP che la NHTSA americana, le auto Tesla sono fra le più sicure sul mercato, in grado di conquistare facilmente le loro 5 Stelle grazie alla loro struttura e ai numerosi sistemi di assistenza alla guida. Una compagnia assicurativa svedese però non le ha incluse fra le più sicure del Paese.

Folksam è una compagnia assicurativa che opera in Svezia, ogni anno (dal 1983) impegnata a pubblicare uno studio riguardante le auto più sicure in circolazione, analizzando gli incidenti di 324 modelli differenti. Nell'ultima pubblicazione mancano completamente le Tesla, il che superficialmente potrebbe sembrare una follia vista la conclamata sicurezza delle vetture di Elon Musk. C'è però una motivazione.

La compagnia ha spiegato che le Tesla fanno troppo pochi incidenti per essere incluse nella loro lista: "In questo anno abbiamo registrato solo 7 incidenti con auto Tesla, hanno moltissimi sistemi di sicurezza e potrebbero non rientrare mai nella nostra lista finché la loro flotta sarà così piccola". In verità, a guardare i dati di vendita, la flotta svedese delle Tesla non è poi così ristretta: con 453 unità vendute la Tesla Model 3 è stata la decima vettura dello scorso mese di luglio, dal 2016 le vetture californiane consegnate in Svezia ogni anno sono state in totale 1.200.

Tuttavia gli incidenti registrati sono stati irrisori, motivo per cui le Tesla meriterebbero probabilmente di figurare nella lista delle auto più sicure del mercato. Per farsi perdonare, Folksam ha inserito le auto di Elon Musk in un'altra lista, quelle delle auto consigliate per l'acquisto, speriamo però in futuro di vederle in entrambe le "classifiche" - se davvero lo meritano.