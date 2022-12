La Tesla Model 3 è l'auto più conveniente del 2021: nel 2022 potrebbe vincere la Lucid Air

Tesla è stata l'auto elettrica con le migliori emissioni di CO2 nel corso del 2021. A certificarlo è stato il report dell'Epa, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, secondo cui l'azienda di Elon Musk ha registrato le emissioni più basse - e non solo.

Le auto di Tesla sarebbero infatti le più efficienti in quanto a risparmio di carburante e nessun'altra azienda è riuscita nemmeno a sfiorare i dati registrati dal noto marchio di proprietà di Elon Musk.

Gli addetti ai lavori sottolineano come questi numeri non debbano sorprendere più di tanto visto che Tesla è in cima alle classifiche delle emissioni da molti anni, in particolare con la sua Model 3, ma ci sono anche altre auto che sorprendono, a cominciare dalla BMW i3 e dalla Hyundai Ioniq, mentre per l'anno 2022, il cui report EPA verrà pubblicato fra circa 12 mesi, si prospettano interessanti prestazioni per la Lucid Air, già ribattezza come l'anti Tesla.

Facendo un bilancio generale, l'efficienza reale per tutti i produttori è pari a una media di circa 26 mpg, mentre la produzione totale di CO2 nel mondo è cresciuta a più di 300 grammi per ogni miglio, anche se sono dati in leggero miglioramento. Tornando a Tesla, fra le tante classifiche in cui spicca l'auto del miliardario originario del Sud Africa vi è il sopracitato risparmio di carburante, pari a 120 MPGe (miglia per gallone di benzina equivalente), un numero che è circa cinque volte meglio dell'intera media di tutti gli altri produttori di auto green.

Spicca infine un clamoroso “0” per quanto riguarda le emissioni di Co2 nel mondo reale di Tesla, a conferma di come le sue auto siano assolutamente eco sostenibili. Il report di EPA rappresenta senza dubbio una buona notizia per quanto riguarda Tesla, nelle ultime settimane finita nella bufera per una continua perdita in Borsa: ieri è dovuto intervenire Elon Musk per rassicurare gli investitori.