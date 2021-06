Tesla è l'auto più popolare di YouTube: sono quattro i modelli nella top 10 delle ricerche

Le auto elettriche Tesla non saranno le più vendute in assoluto, ma non si può negare che l’attenzione mediatica verso il brand non è affatto nascosta. Nel mondo dell’automotive non passa giorno in cui non si legga qualcosa sulla casa di Fremont, e a quanto pare anche il pubblico è incuriosito dai suoi modelli.

Ed è evidente analizzando le classifiche di YouTube, dove tra le oltre 500 ricerche riguardanti i rispettivi modelli di auto all’apice della Top 10 c’è proprio Tesla, con la Model 3. E non è la sola, dato che viene seguita a ruota dalla Tesla Roadster, che oltretutto deve ancora debuttare sul mercato. Al nono e decimo posto invece troviamo rispettivamente la Model X e la Model S. Ciò che fa strano è l’assenza del Tesla Cybertruck, che appena svelato aveva fatto parlare tanto di sé.

Nella classifica limitata ai costruttori, Tesla si piazza invece al secondo posto, con un totale di 9,91 milioni di ricerche, superata soltanto da Lamborghini, che oltrepassa gli 11,5 milioni. I risultati non sono da trascurare e si rivelano ancor più importanti se consideriamo che il brand americano non investe molto sulla normale pubblicità, ma fa parlare di sé nel bene e nel male - basti pensare alle reazioni del pubblico al nuovo volante a cloche - attraverso la rete e i social, con l’aiuto degli influencer e della grande fan base creatasi dietro al marchio.

Voi cosa ne pensate di questi dati, vi aspettavate un successo del genere? E soprattutto, siete anche voi tra coloro che hanno cercato almeno una volta qualche video su un modello della gamma Tesla?