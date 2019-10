Tesla: 'il nostro Autopilot? È nove volte più sicuro della guida degli automobilisti'

Durante la giornata di ieri Tesla ha pubblicato il report relativo al terzo quadrimestre del 2019. Ci sono ottime notizie finanziarie, ma il dato che ha catturato di più la nostra attenzione è quello sulla sicurezza di Autopilot.

Tesla sostiene che usare la sua guida semi-autonoma sia nove volte più sicuro della guida tradizionale. Per la precisione, il dato divulgato da Tesla mostra che con Autopilot attivato avviene in media un incidente ogni 4.34 milioni di miglia, vale a dire, ogni 7 milioni di chilometri percorsi.

Al contrario, quando alla guida del veicolo ci mettiamo l'americano medio, gli incidenti salgono ad uno ogni 500.000 miglia. Per Elon Musk sarebbe la prova che Autopilot ha il 900% di possibilità in meno di essere coinvolto in un incidente.

I dati sono quelli della National Highway Traffic Safety Administration. Ma no, ovviamente non sono tutti rimasti estremamente persuasi della bontà delle dichiarazioni di Tesla.

Ad esempio Tesla non dice che Autopilot normalmente viene usato in autostrada, dove le condizioni di guida sono tendenzialmente più semplici che sulle extra-urbane o in centro città. Né viene detto che il confronto andrebbe forse fatto con le altre auto di nuova generazione, dato che sono i modelli più datati ad ingigantire in negativo il numero degli incidenti.

A nostro avviso? Rimane un dato comunque molto impressionante.