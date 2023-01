Le Tesla sono le auto più economiche da mantenere: bene anche Toyota, male Jeep

Quella di oggi 13 gennaio 2023 è una giornata davvero intensa per Tesla, che ha abbassato i prezzi di Model 3 e Model Y in Italia come in altri mercati del mondo. Non solo: Elon Musk ha anche diffuso la notizia che le Tesla sono le auto più economiche da mantenere con il passare del tempo.

Il CEO di Tesla e Twitter ha postato sul social dei cinguettii un’analisi di ClunkerJunker che ha preso in esame le 185 auto più comuni degli Stati Uniti e le ha classificate in base alle spese di mantenimento richieste con il passare degli anni - nello specifico dopo 10 anni di utilizzo. CunkerJunker ha suddiviso i brand per Popular e Luxury (potete vedere i prospetti dettagliati in basso), se invece si accorpano i dati si scopre che le auto Tesla sono le auto che richiedono una spesa minore in 10 anni di attività: solo il 7,09% rispetto al valore totale dell’auto. Lexus insegue al 12,28%, abbiamo poi Toyota al 13,41%, GM al 14,32% e Porsche al 17,27%. In basso trovate anche i costi medi espressi in dollari.



Tuttavia esiste anche un’infausta Flop 5 con i brand che richiedono più denaro per essere mantenute: guida la classifica Mitsubishi con il 29,47%, poi abbiamo Hyundai con il 28,16%, RAM con il 27,76%, Jeep al 27,11% e Chrysler al 26,60%.

Guardando ai singoli modelli, la Tesla Model S è risultata essere la vettura più economica da mantenere dopo 10 anni di utilizzo: appena il 4,58% del valore totale. Insegue la Tesla Model X al 5,09%, la Nissan GT-R al 5,19%, la Tesla Model 3 al 6,01% e infine la Toyota Land Cruiser al 7,29%. La sfida per il podio dunque si gioca fra USA e Giappone.

Ma passiamo ai veicoli che invece richiedono parecchio denaro per essere mantenuti: il RAM Promaster City è in grado di arrivare al 62,02%, seguono la Kia Rio 5 al 42,06%, la BMW X1 al 42,06%, il RAM ProMaster Cargo Van al 40,40% e infine la BMW X2 al 39,94%.