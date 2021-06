Tesla, aumenta il prezzo del Model S Plaid: rincaro da 10mila Dollari!

Secondo quanto riferito da Electrek, Tesla ha aumentato il prezzo del nuovo Model S Plaid di 10mila Dollari un giorno prima del via delle consegne. La notizia arriva dopo l'annuncio di Elon Musk sulla cancellazione del Model S Plaid+, la berlina che premetteva 840Km di autonomia.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, il modello Plaid parte da 129.990 Dollari, mentre il modello Long Range resta disponibile a 79.990 Dollari.

Al momento da parte della compagnia americana non sono arrivate delucidazioni in merito alla scelta di aumentare il prezzo della propria vettura, ma come osservato dallo stesso sito negli ultimi mesi la casa automobilistica ha aumentato i prezzi di praticamente tutta la gamma a causa della "grande pressione sui prezzi della catena di approvvigionamento in tutto il settore", come affermato dallo stesso CEO.

Oltre al rincaro sul Model S Plaid, Tesla ha anche aumentato il prezzo della Model Y Long Range di 500 Dollari ed ora viene venduta a 52.490 Dollari, mentre la variante Performance è disponibile a 60.990 Dollari.

Al momento invece non si registrano rincari per la Model 3, ma visto che sembra essere in corso un aggiornamento generale del listino, non sono escluse novità da questo fronte anche nel corso dei prossimi giorni.