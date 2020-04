Tesla aumenta il prezzo della guida autonoma avanzata... di nuovo

Elon Musk l'aveva detto piuttosto esplicitamente: se volete prenotare il pacchetto "Full Self-driving" vi conviene affettarvi, perché mese dopo mese il prezzo salirà. È stato di parola, la guida autonoma avanzata di Tesla è stata ancora una volta incrementata di prezzo. Quale sarà il tetto finale?

"Il prezzo del pacchetto per la guida completamente autonoma di Tesla aumenterà sostanzialmente nel tempo", aveva spiegato Elon Musk su Twitter ad Aprile del 2019. Una strategia di marketing piuttosto aggressiva, l'obiettivo chiaramente è quello di attrarre subito tutti i clienti motivati, con un disincentivo a temporeggiare.

Una strategia, quest'ultima, di per sé non proprio sbagliata se si considera che le feature della FSD sono per molti versi ancora "in divenire".

Acquistare il pacchetto come optional, al momento dell'acquisto di una Tesla, costava 6.000$ fino a pochi giorni fa (8mila se si sceglieva di acquistare l'optional in un secondo momento). Ora il prezzo di partenza è stato spostato in alto di 1.000$. State pensando di acquistare una Tesla nuova di fiamma e volete anche il pacchetto Full-Self Driving? Ottimo, preparatevi a sborsare 7.000$ sull'unghia.

Nel frattempo ci si chiede se sia veramente saggio acquistare la guida autonoma di Tesla a questo prezzo: un nostro speciale mette insieme tutte le considerazioni che vale la pena fare.