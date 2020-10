Tesla aumenta il prezzo di Autopilot: colpa della Guida Autonoma Completa?

Tesla si sta preparando a lanciare in pompa magna la sua Guida Autonoma Cittadina, ma come? Facendo testare la funzione in versione Beta a pochi, selezionatissimi utenti. Presto però le funzionalità saranno disponibili su tutte le auto con pacchetto Full Self Driving, che da oggi costa di più.

Avete letto bene, Elon Musk e soci hanno alzato (di nuovo!) il prezzo della Guida Autonoma Completa (anche detta Autopilot al suo massimo potenziale) - e lo hanno fatto di ben 2.000 dollari. Già lo scorso luglio Tesla aveva portato il prezzo da 7.000 dollari a 8.000 dollari; adesso per avere Autopilot al suo massimo bisogna spendere la bellezza di 10.000 dollari.

Per ora, fortunatamente, il prezzo maggiorato risulta soltanto negli Stati Uniti, in Italia il Full Self Driving costa ancora 7.500 euro, un price tag già abbastanza caro visto che in Europa Autopilot è comunque castrato, non al suo massimo potenziale neppure con l’acquisto del pacchetto. Questo potrebbe salvarci dal rincaro, ma non è detto: a leggere le funzioni che saranno “disponibili prossimamente” troviamo anche la “Guida autonoma sulle strade cittadine”, la stessa a disposizione ora in versione Beta e che probabilmente ha fatto lievitare negli US.

Visto che non abbiamo notizie ufficiali in merito ai prezzi italiani, non ci resta che aspettare; di sicuro acquistare adesso la Guida Autonoma Completa significa spendere ancora “solo” 7.500 euro, domani chissà... Nel frattempo, per saperne di più sulla Guida Autonoma, ecco cosa cambia dal Livello 1 al Livello 5.