Tesla aggiunge un nuovo colore gratis ma aumenta i prezzi di Model 3 e Y negli USA

Lo scorso 2 novembre vi abbiamo raccontato di come Tesla abbia leggermente alzato il prezzo della Model 3 Standard Range italiana (+1000 euro) e aumentato l’autonomia, ora altre novità arrivano dal listino USA.

Il produttore californiano ha alzato ulteriormente i prezzi di Model 3 e Model Y, arrivando in generale a un +20% in questo 2021 (colpa della crisi dei chip, per caso?), questa volta però nuovo listino significa anche nuovo configuratore. Se fino a ieri il colore bianco era l’unico disponibile di serie, senza sovrapprezzo, ora un nuovo colore si può avere a zero: si tratta del Midnight Silver metallizzato, un elegante colore scuro che probabilmente per il grande pubblico risulterà più accattivante del bianco classico.

Certo questo ha portato il Solid Black a costare 500 dollari in più, arrivando così a 1.500 dollari, probabilmente perché è uno dei colori più richiesti. Vedremo se queste modifiche verranno confermate anche in Italia.



Ma vediamo i nuovi prezzi americani: la Tesla Model 3 Standard Range Plus costa ora 44.990 dollari anziché 43.990, la Model 3 Long Range AWD 50.990 dollari invece di 49.990, infine la Model 3 Performance è arrivata a 58.990 dollari invece di 57.990. Anche la Model Y costa di più: la Long Range Dual Motor costa adesso 57.990 dollari anziché 56.990, infine la Performance costa 62.990 dollari anziché 61.990.



Prima che ulteriori modifiche arrivino anche nel nostro Paese, vediamo quale Tesla comprare a fine 2021 dopo l’arrivo della Model Y.