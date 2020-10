Tesla aumenta l'autonomia delle sue Model 3, S, X e Y: i dati modello per modello

Il 2020 si sta rivelando un anno davvero da incorniciare per Tesla, nonostante la tremenda parentesi del COVID. A inizio anno negli USA è iniziata la produzione della Model Y, il Q3 si è rivelato da record, oggi invece tutta la gamma gode di migliore autonomia e abbiamo una Model 3 aggiornata già disponibile anche in Italia.

Della berlina di Elon Musk abbiamo già parlato abbondantemente questa mattina, in questo articolo invece vogliamo focalizzarci sull’autonomia di Model 3, S, Y e X, che negli USA è aumentata su tutti i modelli. Secondo l’ultimo aggiornamento del 16 ottobre, la Model 3 Standard Range Plus 2020 ha una batteria da 50 kWh e un’autonomia stimata in 263 miglia (in Italia 430 km), la Model 3 Long Range ha 75 kWh e 353 miglia (ben 580 km in Italia), mentre la Model 3 Performance ha sempre una batteria da 75 kWh ma 315 miglia di autonomia (ufficialmente 567 km in Italia).

Passiamo a Model S Long Range Plus, il modello che negli usa percorre 402 miglia con 100 kWh di batteria (in Italia 652 km), mentre la variante Performance si ferma a 387 miglia (639 km in Italia). Arriviamo così alla Model X, che in versione Long Range Plus con 100 kWh di batteria percorre 371 miglia di strada (561 km), mentre la Performance 341 miglia/548 km. Finiamo con la Model Y, che con 75 kWh percorre 326 miglia con la Long Range, 303 miglia con la Performance (in Europa 505 e 480 km).

Secondo i calcoli di InsideEVs USA, la Model 3 SRP ha +21 km/+5,2%, la LR +50 km/+9,6%, mentre la Performance ha +26 km/+5,4%. Con le due Model S Performance abbiamo un miglioramento dell’11,2% (+63 km), le due Tesla Model X invece fanno segnare +5,7% e +11,8%. Con la Model Y siamo a +3,2% e +4,1%, è però anche il modello più recente e ingegnerizzato per ultimo - dunque già molto ottimizzato. Cifre che magari non cambieranno la vita ai clienti Tesla, è comunque encomiabile come l’azienda si sforzi di migliorare costantemente l’efficienza dei suoi veicoli - che migliorano nel tempo.