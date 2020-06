Tesla attaccata più volte da un grosso GMC: la camera ha ripreso tutto

Il video che potete vedere in altro mostra il conducente di un grosso GMC Sierra mentre aggredisce platealmente una Tesla in preda ad una furia incomprensibile. Le due vetture si sfiorano numerose volte, e per ognuna di esse l'incidente è stato evitato per un pelo.

Come spesso succede, il video inizia mentre il fatto sta già accadendo, e quindi non abbiamo informazioni concrete su quello che è avvenuto in precedenza: magari un individuo ha provocato l'altro, ma questo non possiamo saperlo. Sta di fatto che il GMC fin da subito mette in atto una guida da pirata della strada, ma apparentemente sembrava esser tutto finito in pochi istanti.

Il problema è che non è affatto così, poiché qualche minuto dopo il conducente del grosso veicolo si avvicina nuovamente, sfiorando il posteriore dell'auto elettrica, terminando con due ruote sull'erba appena di fianco alla carreggiata e finendo per rischiare lo scontro con un cartello stradale.

Il fatto strano è che in quel momento la EV e la vettura tradizionale si trovavano l'una di fianco all'altra, e proprio allora il GMC gira le ruote verso la Tesla quasi come per volerle toccare la fiancata. Ad un certo punto il proprietario dell'elettrica ha deciso di averne avuto abbastanza, alza i tacchi e va via nel traffico.

Casi simili di furia stradale li abbiamo già riportati sulle nostre pagine, e pare non facciano altro che moltiplicarsi. E' recentissimo ad esempio un grave incidente verificatosi in California: un grosso veicolo è piombato su una berlina nera causando una serie di scontri pazzeschi. Per restare in tema concludiamo rimandandovi a una rissa stradale sfiorata, la quale ha visto protagonisti i proprietari di una Tesla Model S e di una Chevrolet Camaro.