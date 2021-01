Tesla vi assume per leggere il profilo Twitter di Elon Musk tutto il giorno

Tesla sta assumendo nuovo personale, piano però a navigare con la fantasia: questo posto di lavoro non sarà in fabbrica, né in ufficio, potrete fare tutto comodamente da casa. Ma cosa esattamente? Beh leggere il profilo Twitter di Elon Musk per tutto il giorno.

Quella che sembra una follia è in realtà un’assoluta verità: Tesla sta assumendo nuovo personale per il suo Servizio Clienti per monitorare il profilo Twitter di Elon Musk - quotidianamente inondato di complimenti ma anche di lamentele, critiche e suggerimenti. Non sono pochi infatti i clienti Tesla che hanno problemi con le vetture californiane, e molti di questi pensano bene di scrivere a Elon Musk sul noto social dei cinguettii - ma c’è anche tantissima altra gente che chiede novità e funzioni.

Il CEO risponde sempre in prima persona quando riesce, la mole di lavoro però è talmente alta che ora c’è bisogno di un aiuto. Il candidato perfetto per questo nuovo lavoro dovrà individuare nel flusso dei messaggi pubblici le critiche costruttive, scritte con un pensiero critico, ed eventuali problemi da risolvere - inoltrando poi tutto direttamente al capo supremo. Nell’annuncio di lavoro si parla di “social media”, ma è chiaro che il 99% dell’attenzione andrà rivolto a Twitter.

La cosa stupisce ma fino a un certo punto: non è la prima volta che Tesla cerca una figura simile, inoltre sappiamo come la società di Elon Musk abbia cambiato totalmente il tipo di comunicazione fra azienda e pubblico, rimuovendo qualsiasi filtro e instaurando una connessione diretta sui social network. Lo scorso anno la grande T ha persino smantellato il suo team PR: semplicemente non ha bisogno di dialogare con la stampa in modo classico. Benvenuti dunque in una nuova era...