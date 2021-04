Tesla vi assume per disegnare la sua nuova auto economica: caccia al candidato perfetto

Il 2020 di Tesla è stato pieno di record e novità, molte delle quali sono state annunciate o promesse al Battery Day di settembre. In quell’occasione Elon Musk ha confermato la Tesla e economica da 25.000 dollari e ora la società sta cercando un Lead Designer che possa disegnarla.

Come gli appassionati Tesla già sapranno, la vettura verrà disegnata e progettata direttamente in Cina, a Shanghai; sarà la prima Tesla a nascere al di fuori degli Stati Uniti, prodotta sempre in Cina ma esportata in tutto il mondo, in quei mercati in cui Tesla è già attiva. Ebbene l’azienda californiana sta ora cercando un Lead Designer, questa l’offerta di lavoro: “In qualità di Lead Designer del China Design Studio di Tesla sarai responsabile del team incaricato di sviluppare nuovi veicoli. Farai parte di una squadra che dovrà progettare e costruire veicoli di livello mondiale in quanto a forma, funzionalità e lusso. Utilizzando la tua esperienza nel campo della progettazione e la tua creatività sarai responsabile di un team di professionisti. Il nostro attuale team è fieramente poliedrico e flessibile e cerchiamo queste stesse qualità anche nei nostri potenziali candidati.”



La prima missione sarà dunque la Tesla economica da poco più di 20.000 euro, successivamente però arriveranno altri progetti e per molti designer potrebbe davvero essere l’occasione della vita.