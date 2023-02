Ricordate l'incidente fatale con 'nessuno alla guida'? Arrivato il verdetto per Tesla

Nell’aprile del 2021 abbiamo assistito ad un gravissimo e misterioso incidente in cui due uomini hanno perso la vita a bordo di una Tesla che al momento dell’impatto non aveva nessuno alla guida. La casa di Palo Alto e l’Autopilot sono finiti nell’occhio del ciclone, ma dopo due anni Tesla è stata definitivamente assolta.

L’incidente fatale è avvenuto in Texas, quando una Tesla Model S è uscita di strada andando ad impattare dritta contro un albero, prendendo fuoco poco dopo, e uccidendo quindi gli occupanti. Ciò che ha reso misterioso questo incidente è il fatto che alla guida del mezzo non c’era nessuno, infatti i corpi delle vittime sono stati ritrovati uno al posto del passeggero, e uno sul divano posteriore.

Nel raccontare la vicenda i media hanno puntato immediatamente il dito al sistema Autopilot di Tesla, incolpando quindi il costruttore e il suo sistema di guida autonoma del disastro accaduto, peccato che in quel periodo i modelli Tesla non fossero ancora a guida autonoma: c’erano sistemi di assistenza alla guida e l’FSD in versione Beta, ma per entrambi si parlava di guida autonoma di Livello 2.

Sono quindi iniziate delle indagini da parte della NTSB (National Transportation Safety Board) e NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) sull’accaduto, ed è stata analizzata anche la “scatola nera” della vettura, dove è risultato che al momento dell’incidente non ci fosse alcun sistema di assistenza attivato.

Ebbene, a distanza di due anni dall’accaduto, oggi l’NTSB ha ufficialmente assolto Tesla, decretando che l’incidente non è stato causato dall’Autopilot, bensì dallo stato di salute del conducente, alterato da medicinali e alcol, a cui si è aggiunta la velocità elevata.