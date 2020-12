Tesla: in arrivo ad inizio 2021 l'abbonamento Full Self-Driving

L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato che nel 2021 la sua società offrirà l'abbonamento Full Self-Driving, che garantisce l'accesso alle tecnologie di guida autonoma.

L'imprenditore sudafricano non ha svelato il costo della sottoscrizione, che sarebbe dovuta arrivare entro la fine del 2020, ma come abbiamo visto il lancio non si è concretizzato e tutto è slittato ad inizio 2021.

Attualmente Tesla sta conducendo alcuni test con un ristretto gruppo di utenti, che stanno provando il sistema. Il Full Self Driving, include una serie di funzionalità avanzate legate alla guida autonoma, tutte compatibili con i veicoli Tesla.

Le motivazioni dietro tale scelta sono legate all'adozione del Full Self Driving, a cui lo scorso anno è stato aumentato il prezzo su Tesla Model 3, dove costa 6.700 Euro.

Tra le funzionalità includi troviamo la navigazione con Autopilot, la guida automatica nella gestione dello svincolo autostradale, il parcheggio automatico parallelo e perpendicolare, il riconoscimento dei semafori ed i segnali di stop e la guida automatica sulle strade cittadine.

Sarà sicuramente interessante vedere che tipo di prezzo imporrà Tesla anche in Europa a questo abbonamento mensile.