Sulle Tesla arriveranno i clacson personalizzati, la conferma di Elon Musk

Di recente, costretta dalla normativa cosiddetta "Salva pedoni", Tesla ha dovuto aggiungere (così come tutti gli altri produttori elettrici) dei suoni a bordo delle sue auto, così da far rumore a piccole velocità. Presto però arriveranno anche clacson personalizzati, come confermato da Elon Musk.

Già che un grande speaker è stato installato a bordo, proprio per segnalare la presenza dell'auto agli utenti più vulnerabili della strada, perché non utilizzarlo a fondo? Il CEO di Tesla ha fatto sapere, su Twitter ovviamente, che presto sulle sue auto arriveranno anche clacson personalizzati e nuovi suoni per indicare il movimento dell'auto - dunque il suono "celestiale" sentito qualche settimana fa potrebbe essere solo una delle scelte disponibili.

Ma quali clacson arriveranno in particolare? Ovviamente ancora non conosciamo tutti i suoni che Musk e soci hanno intenzione di offrire ai loro clienti, di certo avremo un "Coconut Sound" preso in prestito dal film Monty Python e il Sacro Graal, una delle commedie preferite di Musk, e ancora la "scoreggia e la capra", come simpaticamente anticipato su Twitter tramite emoticon...

Quasi certamente poi Tesla permetterà il caricamento di file custom, il che preannuncia una vera giungla là fuori, con gli utenti che potrebbero perdere - come al solito - il controllo. Già con Smart Summon abbiamo visto scheletri guidare delle Model 3, figuratevi dove potremo arrivare con i suoni personalizzati... (Foto: Danny Duncan)