Sulle Tesla arriva la vista dall'alto in fase di parcheggio: ecco come funziona

Le Tesla sono vetture imbottite di tecnologia, tuttavia spesso sono accusate di avere delle mancanze, come Apple CarPlay e Android Auto (secondo GM la Smartphone Replication è pericolosa), oppure una vista dall’alto a 360 gradi nonostante tutte le telecamere perimetrali presenti. Ebbene proprio Tesla ha appena svelato la nuova modalità “Bird Eye”.

Si tratta di una funzione attesa da tantissimo tempo dagli utenti Tesla: in pratica, sullo schermo viene visualizzata la vettura in un ambiente 3D inquadrata dall’alto, come se fosse un uccello o un drone a riprendere tutta la scena. Questa particolare modalità ci può aiutare in fase di parcheggio, soprattutto quando l’ambiente è pieno di ostacoli o lo spazio è particolarmente ridotto.

Per fare un fantasioso parallelo, negli anni la cara vecchia Apple ci ha abituati a una formula rodata: spesso si attende tanto per avere funzioni già disponibili altrove, quando vengono rilasciate però sono spesso sviluppate allo stato dell’arte. Lo stesso sembra aver fatto Tesla: a differenza di molti concorrenti, che si limitano a ricreare l’effetto Bird Eye con un “merge” di tutte le telecamere disponibili, gli uomini di Elon Musk fanno ricreare tutto in 3D al software. Abbiamo così una costruzione dettagliata dell’ambiente, capace di mostrare magari anche dettagli che con le immagini delle telecamere potremmo perdere.

Tesla ha lavorato alla funzione per circa 3 anni e le ha dato il nome di High-fidelity Park Assist, non vediamo l’ora di testarla sul campo.