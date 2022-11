Tesla apre i Supercharger a tutti gli utenti elettrici in Italia: novità e prezzi

Cari utenti Tesla, ma non solo, oggi abbiamo un doppio aggiornamento per quanto riguarda le famose stazioni Supercharger di Elon Musk. Il primo riguarda le tariffe off-peak delle colonnine americane, il secondo la possibilità di ricaricare qualsiasi vettura elettrica ai Supercharger.

A partire dal mese scorso Tesla ha iniziato ad applicare presso Supercharger selezionati in Europa tariffe scontate durante i momenti off-peak della giornata, ovvero al di fuori degli orari di punta, tra le 22 e le 6 del mattino. Nei giorni scorsi ecco come si è aggiornata l'iniziativa:

La tariffa off-peak è ora espansa a tutte le stazioni Supercharger in Italia , incluse stazioni aperte a veicoli non-Tesla

, incluse stazioni aperte a veicoli non-Tesla In seguito alla recente diminuzione dei costi dell’energia, il periodo di off-peak fuori dagli orari di punta durerà 20 ore al giorno

La tariffa on-peak, ovvero negli orari di punta, si applica solo tra le 16 e le 20 , quando la richiesta dalla rete è più alta

, quando la richiesta dalla rete è più alta In Italia, in media, le tariffe off-peak e on-peak costeranno rispettivamente 0,60€ al kWh e 0,67€ al kWh

Tante buone notizie dunque, che però non finiscono qui. Finalmente si parla di Supercharger aperti a tutti in Italia. Il progetto è stato lanciato nel 2021, ora però il servizio si sta espandendo anche al nostro Paese con 20 stazioni e 174 singoli Supercharger italiani inclusi nel progetto. Alcune stazioni sono dunque aperte a tutti i veicoli elettrici, trovate quelle compatibili all'interno dell'app Tesla per smartphone. I clienti non-Tesla possono scegliere di pagare una quota di abbonamento mensile per accedere a prezzi al kWh inferiori, come i proprietari Tesla. I non abbonati avranno accesso ma a un prezzo al kWh più elevato. Le tariffe varieranno in base al sito e si potranno visualizzare direttamente nell'app Tesla.

Riassumiamo dunque i prezzi attuali. Per i clienti Tesla il prezzo on-peak sarà di 0.67 euro/kWh, off-peak sarà di 0,60 euro/kW. Per i clienti non-Tesla l'abbonamento mensile costa appena 12,99 euro e questo permette di avere le tariffe di cui sopra, le medesime degli utenti Tesla. Per chi non è abbonato un singolo kWh on-peak costerà in media 0,83 euro/kWh, off-peak 0,74 euro/kWh. Ricordiamo che Tesla ha appena festeggiato i 10.000 stalli Supercharger in Europa, mentre prossimamente arriveranno i nuovi Supercharger V4 a energia solare.