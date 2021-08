Tesla apre i Supercharger a tutti per accedere agli incentivi USA: il retroscena

Tesla aprirà presto le stazioni Supercharger anche alle auto elettriche di altri marchi, una mossa che in realtà nasconde più di una semplice operazione di marketing.

La notizia dell’apertura dei Supercharger a tutto il mercato elettrico ha sicuramente messo d’accordo tutti, proprietari di brand “terzi” ma anche utenti Tesla, che sperano di avere tariffe ancora più basse grazie alla liberalizzazione. Per Tesla si tratta sicuramente di un’ottima opportunità, poiché molte più auto potranno ricaricare presso le sue stazioni pagando le ricariche, sotto sotto però c’è anche dell’altro.

Il brand americano starebbe aprendo i suoi stalli a tutti per accedere ai nuovi fondi istituiti dal Governo USA per la costruzione di nuove stazioni di ricarica. Sul piatto ci sono la bellezza di 7,5 milioni di dollari, un finanziamento con il quale il Governo USA spera di aumentare il numero delle colonnine di ricarica sul territorio. Leggendo bene fra le regole del fondo, è necessario che le nuove stazioni siano in grado di ricaricare veicoli di più produttori, non di uno solo,

dunque con la classica politica dei Supercharger Tesla non avrebbe potuto sfruttare il denaro pubblico. Ovviamente in tutto ciò non c’è niente di losco, è solo un pezzettino in più della vicenda che viene a galla, con Tesla che avrebbe optato per l’apertura ufficiale anche per poter costruire più stazioni con l’aiuto dei fondi federali, una mossa che renderà il servizio Supercharger ancora migliore e diffuso.