Tesla apre la stazione Supercharger numero 800 in Europa: siamo a 9.000 stalli di ricarica

Tesla continua imperterrita a inaugurare nuove stazioni Supercharger in tutta Europa, soprattutto ora che ci si avvicina alle vacanze estive. In particolare oggi 30 giugno la grande T ha aperto la sua 800esima location di ricarica nel vecchio continente.

In queste 800 location sono distribuite circa 9.000 stalli di ricarica Supercharger, diffusi in oltre 30 Paesi in Europa - grazie all'apertura della prima stazione in Lettonia all'inizio di giugno 2022. La stazione numero 800 in particolare è stata aperta in Francia: il Supercharger di Avignone si trova lungo la strada per Marsiglia e sulla riviera francese e conta ben 28 stalli di ricarica. Sono sicuramente tantissimi ma siamo ancora lontani dal record della stazione di Nebbenes, in Norvegia, che vanta addirittura 44 stalli differenti.

Un salto in avanti non indifferente per Tesla, che all'apertura delle prime 6 stazioni Supercharger in Europa nell'agosto del 2013 ogni location aveva soltanto 4 stalli. Oggi, nel 2022, la media di stalli di ricarica è di 11 per stazione. Non bisogna poi dimenticare i miglioramenti tecnologici apportati negli ultimi anni, con potenze di ricarica arrivate a 250 kW grazie ai Supercharger V3 (con la Tesla Model 3 al Supercharger V3).

Se tutte queste stazioni sono state finora riservate ai soli veicoli Tesla, l'azienda ha all'attivo un progetto per aprire tutti i suoi stalli a qualsiasi vettura elettrica, purché abbia lo standard di ricarica compatibile (CCS Combo 2). Il progetto è al momento attivo in 13 Paesi per un totale di 250 location e 3.600 colonnine Supercharger. L'Italia purtroppo è ancora assente fra questi, contiamo però di avere questo servizio quanto prima, nei prossimi mesi. Grazie a questo progetto, Tesla è diventato di fatto l'operatore di rete di ricarica rapida pubblica più estesa in Europa con colonnine da 150 kW e oltre. Nel nostro Paese nel frattempo sono state superate le 50 stazioni, ecco la mappa aggiornata dei Tesla Supercharger in Italia.