Tesla apre le porte della Giga New York: in arrivo un evento in live streaming

Elon Musk sta per aprire le porte della sua avanzata Giga New York, impianto di Buffalo che sarà specializzato nella creazione e nello sviluppo di impianti solari e PowerWall, a clienti e giornalisti. Il tutto avverrà il prossimo mese di Aprile.

Il CEO ha annunciato il tutto su Twitter ovviamente, dove ha scritto: "Il Tesla Talk di aprile avverrà nella nostra nuova fabbrica Giga New York dove facciamo i nostri SolarGlass e diversi altri prodotti. Offriremo anche tour guidati a clienti e giornalisti." Questo nuovo "April Talk" andrà dunque a sostituire il classico "Battery and Powertrain Investor day" e molto probabilmente sarà trasmesso in live streaming. Lo scopo principale è spiegare agli investitori gli ultimi sviluppi tecnologici in fatto di motori e batterie.

Il focus sarà inoltre sui pannelli solari costruiti dalla compagnia, che vengono venduti anche in Italia - lo ricordiamo per chi ancora non lo sapesse. L'energia fotovoltaica è molto importante per Tesla, non solo perché rappresenta una parte del suo business, in costante espansione, anche perché la stessa azienda la sfrutta per alimentare i suoi impianti, la Giga New York ad esempio è alimentata principalmente proprio grazie alla forza del sole.

Acquistando i pannelli solari e le batterie Tesla Powerwall si è perfettamente in grado di alimentare abitazione e auto elettrica, anche se ovviamente ci sono dei costi da sostenere. Vedremo cosa mostrerà Elon Musk ad aprile.