Il Tesla App Store sempre più vicino: arrivano le app di terze parti

La notizia che stiamo per darvi è una di quelle che aspettavamo da tempo, anzi è strano che non sia accaduto prima: sembra che Tesla stia lavorando aprire un Tesla App Store a bordo delle sue vetture, con applicazioni di terze parti.

A oggi il sistema operativo che muove le Tesla è assolutamente “chiuso”: solo l’azienda californiana può caricare nuove app native, l’OS non permette - come sappiamo bene - neppure l’utilizzo di Apple CarPlay o Android Auto. Volendo fare un paragone azzardato, è un po’ come utilizzare l’iPhone di primissima generazione lanciato nel 2007, senza la possibilità di utilizzare app di terze parti. Anche se molti di voi non lo sanno, l’App Store di Apple è stato lanciato solo nel luglio 2008 e ora potrebbe verificarsi qualcosa di simile anche con Tesla.

Il produttore californiano ci ha fatto attendere qualche anno, del resto la Tesla Model S è stata lanciata nel 2012 e sin da allora si parla di un possibile App Store, ora però gli uomini di Elon Musk sembra si siano finalmente convinti. La grande T ha da tempo sviluppato anche delle API non ufficiali in grado di far funzionare sulle vetture delle applicazioni sperimentali, il progetto però non è mai decollato come adesso. Ci si aspetta che Elon Musk e soci lancino presto un SDK completo per la compilazione delle app, che poi andrebbero inviate a Tesla per un controllo interno prima della pubblicazione in App Store.

Perché c’è voluto così tanto tempo? Beh se qualcosa va storto con un’app su smartphone, i danni possono essere relativi, su un’automobile le cose sono più complicate, serve un livello di controllo maggiore e dunque solo adesso Tesla si sente evidentemente pronta ad aprire le porte agli sviluppatori. Com’è facile intuire, è dunque necessario aprire un intero settore dedicato al controllo delle nuove app (e dei nuovi giochi, ricordiamo che sulle Tesla è arrivata l'app ufficiale Steam), che funzioni con ingegneri umani ma anche con algoritmi capaci di scannerizzare in maniera approfondita le righe di codice, insomma un ambito nuovo per Tesla che solo adesso potrebbe prendere forma. All’interno del profilo Tesla infatti è apparsa per la prima volta un pannello dedicato alla gestione delle app di terze parti, dunque l’idea dello Store potrebbe essere davvero vicina. Elon Musk ha parlato di un possibile negozio di app per l’ultima volta nel 2019 ma aspettiamo imminenti aggiornamenti... (Foto cover: @deleetdesign)