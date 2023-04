Tesla anticipa due nuovi modelli in arrivo: oltre alla compatta c'è anche un van

L’hype attorno alla Tesla compatta ed economia è ormai alle stelle ma a quanto pare il brand di Elon Musk punterà anche verso nuovi segmenti inesplorati. Molti si aspettavano alcune novità in occasione dell’Investors Day dello scorso primo marzo, invece è nella presentazione “Tesla Master Plan 3” apparsa sul sito che si nascondono le novità.

Nella slide che mostra tutta l’attuale gamma di Palo Alto, innanzitutto vediamo il Cybertruck tra i presenti come se fosse già disponibile (Tesla ha iniziato i crash test del Cybertruck dunque il debutto è imminente) ma al suo fianco ci sono, non una ma ben due vetture coperte da un telo.

Una di queste sembra essere la tanto chiacchierata compatta economica che dovrebbe arrivare con un prezzo di listino di circa 20-25.000 dollari, mentre il secondo veicolo anticipa una sorta di van/monovolume, una tipologia di veicolo che effettivamente manca nella flotta Tesla.

Manca invece all’appello la Tesla Roadster, la supercar che promette uno scatto da 0 a 100 km/h in 1,1 secondi, che a questo punto potrebbe slittare più avanti nei piani del brand per dare spazio ai modelli attualmente più importanti per portare avanti la crescita senza freni del marchio: ricordiamo infatti che Tesla ha siglato un nuovo record di vendite nel Q1 2023 superando le aspettative degli analisti.