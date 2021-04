Anche le Tesla hanno l'ano, ecco l'esilarante easter egg attivabile a comando vocale

Alcuni proprietari di vetture Tesla hanno appena scoperto un assurdo easter egg ben nascosto dal brand di Fremont. A quanto pare c'è un modo piuttosto velato per accedere ai connettori per la ricarica delle auto elettriche californiane, e riguarda l'utilizzo di un termine anatomico tramite comando vocale.

Pochi giorni fa infatti l'utente Twitter e appassionato di auto Tesla tesla_master ha condiviso la sua scoperta sul noto social dei cinguettii. In base a quanto riportato, pare basti usare il comando "Open Butthole" (attenuando la traduzione equivale ad "apri l'ano") per sbloccare lo sportellino utile alla ricarica. Ovviamente il propagarsi della notizia ha provocato una serie innumerevole di battute e meme all'interno della comunità dei proprietari di auto elettriche, i quali hanno voluto provare di persona il comando.

In fondo alla pagina potrete infatti trovare il post Twitter dell'utente Jeremy Judkins, che non ha assolutamente perso tempo e ha utilizzato con successo il comando sulla sua vettura Tesla. Oltretutto la breve clip dimostra che pronunciando "Close Butthole" lo sportello effettivamente può anche essere chiuso.

Si tratta certamente di una scoperta simpatica, e visti i modi di fare del CEO del brand Elon Musk non ci sorprende neanche più di tanto. Basti pensare che un po' di tempo addietro altri utenti scoprirono che in seguito alla pronuncia di "My balls are cold" (non crediamo ci sia bisogno di tradurre) le Tesla attivavano prontamente il riscaldamento.



Detto ciò ci terremmo a chiudere con rimandandovi ad una notizia sicuramente più seria: sembra sia imminente l'arrivo della Beta V9.0 inerente la Guida Autonoma Completa del brand e, a detta di Elon Musk, i miglioramenti saranno notevoli. Se siete curiosi di capire come funziona ad oggi l'Autopilot Tesla, ecco a voi un video ripreso durante un viaggio in condizioni non particolarmente difficili.