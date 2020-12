Tesla annuncia una nuova esperienza di Leasing: sarà tutto nell'account cliente

Acquistare una nuova auto, soprattutto se elettrica, può richiedere davvero parecchi sacrifici. Sono poche le persone che possono permettersi un pagamento “cash”, motivo per cui esistono i noleggi a lungo termine, i finanziamenti e i leasing. A tal proposito Tesla ha annunciato una nuova formula di leasing ultra flessibile.

Diciamo subito che le novità saranno introdotte all’inizio del 2021, prima negli USA e poi - si spera - anche in Europa e in Italia. La prima grande novità riguarda la gestione del leasing, che passa direttamente nell’account Tesla - dove l’utente sarà in grado di gestire tutto in autonomia.

Sempre all’interno dell’account si potrà impostare l’Autopay per vivere il leasing senza pensieri, ma soprattutto ci saranno diverse opzioni: nel pannello di controllo si potrà estendere la durata del leasing, trasferirlo, trasformarlo in un acquisto, venderlo a un concessionario Non-Tesla, riportare una “Total loss” oppure terminare il leasing in anticipo.

Insomma l’utente avrà tutto a portata di mano e potrà svolgere in autonomia diverse azioni. Ricordiamo che già oggi Tesla offre, in Italia, l’opzione “Leasing” sul suo sito ufficiale, accompagnata ovviamente dalla possibilità di pagare in contanti, tramite finanziamento o effettuare un noleggio - senza intermediari, contrattando tutto direttamente con la società californiana di Elon Musk.