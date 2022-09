Tesla annuncia l'AI Day 2022: si parlerà di Guida Autonoma, super computer e molto altro

Come tradizione, sembra che anche quest'anno Tesla terrà un importante evento a settembre. Elon Musk ha iniziato a mandare i primi inviti per l'AI Day 2022: si parlerà della Guida Autonoma di Tesla, del Tesla Bot, del super computer Dojo e molto altro...

Nel settembre del 2020 Tesla ha tenuto l'ormai famoso Battery Day, durante il quale ha lanciato le avanzate celle 4680 e annunciato una Tesla "economica" e compatta, da acquistare attorno ai 25.000 dollari. Lo scorso anno c'è stato l'AI Day, focalizzato soprattutto sulla Guida Autonoma di Tesla e sul computer Dojo. Ora sapremo più dettagli su entrambi i progetti: il 30 settembre prenderà forma, a Palo Alto in California, l'AI Day 2022. Stando alle parole di Tesla, contenute all'interno dei primi inviti, si parlerà di intelligenza artificiale, Full Self Driving, Tesla Bot, Dojo e "altro".

Che sia il giorno in cui Elon Musk annuncerà finalmente la data di rilascio pubblica della Guida Autonoma Completa (il Full Self Driving per l'appunto)? Anche se a vedere i video dei beta tester sembra che di lavoro ce ne sia ancora parecchio da fare (la Guida Autonoma di Tesla in prova a Detroit), Musk potrebbe almeno anticipare una data, del resto sono anni che Tesla rinvia il lancio e gli utenti sono alquanto impazienti - anche perché molti hanno pagato la funzione in anticipo senza poterla sfruttare.

Certo chi l'ha acquistata nei mesi e negli anni passati ha sicuramente risparmiato, oggi il Full Self Driving negli USA costa la bellezza di 15.000 dollari. Segnate dunque in calendario la data del 30 settembre, vedremo cosa avrà in serbo per noi appassionati Elon Musk...