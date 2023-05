Tesla annuncerà una nuova Gigafactory nel 2023: India, Francia, Italia?

Quante fabbriche possiede a oggi Tesla? Le location principali sono sicuramente Fremont, Buffalo, Shanghai, Berlino e Austin, oltre all'impianto di Storey County in Canada dove Elon Musk produce Powerwall, Powerpack e Megapack (svelato il nuovo Tesla Powerwall 3). Tesla aprirà anche una nuova fabbrica in Messico ma non sarà tutto per il 2023...

Tesla si sta espandendo senza freni, dopo il mega impianto texano e quello che presto verrà aperto in Messico arriverà un'altra Gigafactory, anche se non è chiaro in quale Paese sorgerà. A confermare la notizia è stato lo stesso Elon Musk durante un'intervista al Wall Street Journal: "Abbiamo annunciato che in Messico apriremo un nuovo impianto, la nostra prossima location al di fuori degli Stati Uniti, abbiamo scelto il sito e avviato le pratiche per la costruzione, entro la fine dell'anno però sceglieremo un'altra location". La conversazione è poi continuata con l'host che ha chiesto se l'India potesse essere una location appetibile per Tesla ed Elon Musk ha risposto: "Assolutamente!".

Come abbiamo ricordato in apertura, Tesla produce le sue auto, i suoi pannelli solari e le batterie di accumulo in Nord America, in Europa e in Cina, l'aggiunta dell'India sarebbe a dir poco strategica per coprire una parte di mondo ancora poco battuta dal marchio californiano. Di recente però Elon Musk ha anche incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, lasciando intendere che in futuro il marchio avrebbe investito ancora nel vecchio continente, senza però rilasciare altri dettagli. Sappiamo anche che Matteo Salvini sogna di portare Tesla nella Motor Valley italiana ma al momento il nostro Paese non sembra essere fra i più quotati. Secondo voi quale location sceglieranno alla fine Elon Musk e soci?