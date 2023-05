Tesla: 'Quest'anno uccideremo i motori termici'. Musk dichiara guerra all'Europa

Tesla è pronta a dominare il mercato mondiale con l'obiettivo di dare un colpo decisivo al settore termico. L'azienda americana di proprietà di Elon Musk sta registrando dati di vendita spaventosi in questo 2023 e la strada sembrerebbe essere tracciata.

La Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa per il Q1 2023 e con grande probabilità la stessa Tesla Model Y sarà l'auto più venduta al mondo del 2023, di conseguenza l'obiettivo dell'azienda è di affossare sempre di più le vendite della concorrenza, a cominciare dalle vetture con motore termico.

Mentre l'Europa sembrerebbe più attenta a ciò che succede ad oriente, con la Cina che sta guadagnando sempre più quote di mercato, Tesla considera il Vecchio Continente una grande opportunità di crescita e i continui tagli di prezzi dalle nostre parti ne sono un chiaro indizio.

In Europa Tesla ha solo un grande centro di produzione, la famosa Giga Berlin inaugurata l'anno scorso a Grünheide nel Brandeburgo, ma ovunque vi sono centri di consegna, showroom e aree di vendita.

E che il Vecchio Continente sia nel mirino di Elon Musk lo si capisce da una recente videoconferenza, riportata da Teslamag, in cui i dirigenti hanno spiegato il loro obiettivo di crescere in maniera esponenziale nel 2023, mostrando delle varie dispositive fra cui una in cui si leggeva: "Quest'anno uccideremo le vetture ICE", dove ICE sta per "Internal Combustion Engine", appunto, i motori a combustione interna.

In Europa le auto a benzina e diesel vanno ancora per la maggiore anche perchè, se da una parte vi sono le nazioni nordiche dove l'elettrico è una realtà, dall'altra vi sono alcuni Paesi come ad esempio l'Italia dove invece gli EV non hanno ancora preso piede per svariati motivi.

Con i listini che sono stati sempre più “tagliati”, emblematico il caso della Tesla Model 3 che oggi in Lombardia costa circa 30mila euro grazie ai doppi incentivi, la sensazione è che la vettura di Musk possa essere sempre più presente anche sulle strade del nostro Paese e in generale di quelle europee.