Tesla avanti anni luce: pronta a stampare una scocca intera in un colpo solo

Tesla è senza dubbio la casa automobilistica di riferimento per tutte le aziende del settore, non soltanto quelle che producono auto elettriche. L'azienda di Elon Musk, nel giro di pochi anni, è riuscita a recuperare tutto lo svantaggio sulla concorrenza per poi “doppiare” la stessa.

E il futuro sembrerebbe essere ancora più luminoso visto che, stando a quanto fatto sapere dall'agenzia di stampa Reuters, Tesla sarebbe riuscita a compiere dei progressi da record negli ultimi tempi, al punto che potrebbe stampare una scocca intera in un solo colpo. C

Come ben si sa l'azienda americana utilizza delle enormi presse per produrre i pezzi delle sue auto e così facendo riduce i passaggi, i tempi e ovviamente anche i costi. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, rivelate da cinque fonti attendibili a Reuters, la compagnia americana sarebbe pronta a stampare componenti di dimensioni ancora maggiori, un pezzo solo contro i 400 attuali.

Se ciò venisse realmente confermato permetterebbe a Tesla di aumentare ulteriormente il divario rispetto alla concorrenza e nel contempo di abbattere i costi delle proprie vetture addirittura della metà.

Negli ultimi mesi Musk ha continuato a dare sforbiciate ai listini delle Tesla e basti pensare che oggi una “vecchia” Model 3 è acquistabile a 30mila euro in Lombardia grazie ai doppi incentivi.

Con tali nuove tecniche di produzione, inoltre, Tesla potrebbe sviluppare un'auto da zero in circa 18-24 mesi contro i 3 o 4 anni che servono alla maggior parte delle altre case automobilistiche.

Ma quando potrebbe entrare in azione questa architettura incredibile? Ebbene la data da segnarsi in rosso è il 2025, quando arriverà anche la Tesla Model 2, l'auto da soli 27mila euro.



Per raggiungere questa “potenza” Tesla si sarebbe rivolta ad aziende specializzate in Germania, Giappone, Stati Uniti e Gran Bretagna, in particolare a tutte quelle realtà che lavorano nella stampa 3D e nella produzione di stampi con sabbia industriale. Non ci resta che attendere eventuali altre indicazioni in tal senso: restate collegati.