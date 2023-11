Tesla è avanti anni luce o è la concorrenza che è indietro nel campo delle elettriche?

Tesla sta dominando il mercato delle auto elettriche a mani basse, e nel contempo sta per conquistare quello generale delle auto. Seppur minacciata da BYD, pronta ad aprire una fabbrica in Ungheria, l'azienda di Elon Musk sta andando avanti imperterrita sulla sua strada, conscia di avere un enorme vantaggio sulle rivali.

Quanto accaduto nel mercato dell'auto è forse un unicum nel suo genere tenendo conto che di fatto un'azienda neonata come appunto Tesla ha saputo avere la meglio su case blasonate che primeggiavano da un secolo indisturbate.

E così che la Tesla Model Y diverrà quasi sicuramente l'auto più venduta al mondo nel 2023, prima volta nella storia per un EV, l'ennesimo smacco alla concorrenza sia green quanto termica. Alla luce di questo incredibile successo ci si domanda però una cosa: è Tesla che è avanti anni luce rispetto alla concorrenza oppure sono le altre aziende che sono indietro?

Probabilmente, come spesso e volentieri accade in queste situazioni, la risposta è a metà strada. Se infatti fino ad un paio di anni fa l'azienda di Elon Musk non aveva eguali in quanto a tecnologia e a processo produttivo, negli ultimi mesi le differenze si stanno sempre più assottigliando con le altre case automobilistiche che stanno prendendo spunto dal geniale manager di origini sudafricane, iniziando quindi a stravolgere il proprio metodo lavorativo.

E' vero anche che, almeno fino a che non è arrivata l'ufficialità circa lo stop di benzina e diesel dell'Ue dal 2035 si è quasi avuta la sensazione che le altre aziende automobilistiche si fossero adagiate sugli allori, guardando inermi l'avanzare di Tesla convinte che la bolla sarebbe prima o poi scoppiata, cosa che non è affatto successa e che non succederà, o che comunque il mercato non avrebbe “accolto” in massa le auto elettriche.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti con la casa americana che registra record di vendite e soprattutto ottieni margini altissimi, a differenza invece di quanto stanno facendo le grandi aziende europee, in difficoltà nel rendere profittevole le loro elettriche.

Eppure basterebbe fare una semplice cosa, copiare Tesla. Produrre quindi un'auto con un'autonomia di circa 500km, perfetta per molteplici esigenze, con una batteria con un consumo non superiore ai 15 kWh per 100 km, con una ricarica rapida da almeno 200 kW, un sistema di ricarica all'altezza delle aspettative e capillare, una vettura nel complesso graziosa sia negli interni che negli esterni e un prezzo non esagerato.

Facile no, eppure i grandi costruttori Ue stanno avendo non poche difficoltà nel seguire le orme di Musk, di conseguenza per avere una Tesla bisogna mixare più auto fra loro: le prestazioni di una Taycan, l'efficienza di una Ioniq 6, la qualità di Mercedes e BMW, e i prezzi di una Fiat.

Fino a quando durerà questa supremazia nessuno può dirlo, anche se già qualche piccolo scricchiolio si intravede soprattutto nel mercato USA, ma è probabile che quando il gap sarà colmato, Musk pescherà qualche altro asso dalla manica, magari la tanto desiderata Model 2 da 25mila euro che sarà costruita anche in Europa e che potrebbe letteralmente rivoluzionare il mercato.