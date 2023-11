Tesla sta per alzare i prezzi in Cina dopo il boom di ottobre: e in Italia?

In Cina Tesla sta vivendo una nuova "primavera". L'ultimo mese, vale a dire quello di ottobre 2023, si è infatti concluso con un promettente successo commerciale per quanto riguarda le vendite interne e tutto ciò potrebbe portare a dei cambiamenti significativi per il brand.

Il marchio guidato da Elon Musk nella grande Repubblica Popolare cinese (il più grande mercato dell'elettrico) starebbe vivendo una situazione a doppia faccia. Se le vendite estere e le esportazioni stentano a crescere, è il mercato interno ad apparire più florido che mai. A dirlo sono i dati della China Passenger Car Association (CPCA), i quali hanno svelato una situazione alquanto curiosa.

Leggendo quanto riportato dalla CPCA, infatti, nello scorso mese di ottobre l'export delle vetture Tesla MIC (Made In China) sono aumentate solamente dello 0,6% rispetto ai risultati registrati lo scorso anno, con un totale di 72.115 unità - di cui 26.628 vendute in Cina e 43.489 all'estero. Dei numeri, questi appena citati, che non devono confondere.

Differentemente da quello che si potrebbe credere, infatti, è il dato relativo alle vendite interne a sbalordire più di tutti. Il numero appena citato rivela una crescita del 66% per quanto riguarda il mercato cinese rispetto al 2022. Un successo senza precedenti che porta a ben sperare anche per l'attuale mese di novembre, contando anche sul restyling di Tesla Model 3 presentato di recente e dell'aggiornamento di Tesla Model Y in arrivo.

Spinta da questo incredibile boom commerciale, secondo i rumor svelati da CnEVPost, Tesla sarebbe pronta ad alzare i prezzi proprio dei due modelli sopra citatati in Cina. I nuovi listini dovrebbero entrare in vigore a partire dal 9 novembre. A questo punto la domanda sorge spontanea, dopo i tagli al listino Tesla degli ultimi mesi in Italia cosa succederà?