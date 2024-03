Tesla alza il prezzo della Model Y in Europa, auto più cara dal 22 marzo in diversi Paesi - Aggiornata

Se state pensando di acquistare una nuova Tesla Model Y, potrebbe valere la pena chiudere l’ordine quanto prima: tra non molto i prezzi potrebbero tornare a salire. Non è certo in quali Paesi, la società di Elon Musk ha in ogni caso preannunciato nuovi rincari.

Vi abbiamo già raccontato di come Tesla alzerà il prezzo della sua Model Y americana nel mese di aprile, facendola costare 1.000 dollari in più. Ora sappiamo che l’aumento avverrà anche in diversi Paesi d’Europa: a dirlo è stata la stessa Tesla su X, che tramite l’account Europe & Middle East ha confermato che i listini cresceranno di 2.000 euro circa già a partire dal prossimo 22 marzo. Se possiamo azzardare una previsione, l’aumento non avverrà in Italia (o almeno lo speriamo), poiché Tesla ha ritagliato l’attuale prezzo attorno agli incentivi statali.

AGGIORNAMENTO delle ore 13: Tesla Italia ci ha appena fatto sapere che la Model Y a trazione posteriore non subirà cambi di prezzo nel nostro Paese. Non è stato aggiunto altro, possiamo dunque immaginare che Long Range e Performance vedranno invece salire il loro prezzo attuale. Il modello compatibile con gli attuali incentivi invece si può considerare "salvo".



Secondo l’Ecobonus, le auto elettriche compatibili con l’aiuto statale non devono superare il prezzo di 42.700 euro IVA inclusa, e a oggi la Tesla Model Y costa in Italia 42.690 euro. Un prezzo ritagliato ad hoc proprio per far rientrare il modello negli incentivi. Un aumento di 2.000 euro porterebbe di nuovo la Model Y al di fuori della soglia massima, il che potrebbe costare al marchio americano un bel po’ di unità vendute.

Qualora la scure dei rincari dovesse toccare anche l’Italia, la Tesla Model Y a trazione posteriore andrebbe a costare 44.690 euro, la Long Range invece andrebbe oltre i 50.000 euro, 51.990 euro per essere precisi. Infine la Model Y Performance arriverebbe a costare 57.990 euro. Chiederemo maggiori informazioni a Tesla Italia per avere una conferma di ciò che accadrà nel nostro Paese, vi terremo ovviamente aggiornati degli sviluppi.

