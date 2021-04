Tesla alza il prezzo della Model 3 Standard e Long Range in Italia: il nuovo listino

Il listino Tesla è ormai una scheggia impazzita, soprattutto per la Model 3. Negli USA il prezzo della berlina elettrica è cambiato quattro volte in quattro mesi in questo 2021 - e ora anche l’Italia ha avuto il suo rincaro.

Nel nostro Paese lo scorso 20 gennaio avevamo registrato un calo di prezzo di ben 5.000 euro, che aveva permesso anche alla più costosa Performance di diventare compatibile con l’attuale Ecobonus 2021. Ora la variante sportiva è l’unica a conservare il prezzo “originale” di 60.990 euro, mentre la Standard Range e la Long Range hanno subito un rincaro di 500 euro, come negli Stati Uniti.

I nuovi prezzi sono i seguenti: la Tesla Model 3 Standard Range Plus viene 48.990 euro, la Long Range 54.990 euro. Anche se ci vorrà ancora un po’ per il ritiro in Europa, ricordiamo che è già possibile prenotare una Tesla Model Y andando poi a pagare 63.000 euro per la Long Range, 71.000 euro per la Performance.

Immutato, per ora, il listino della Model S: 89.990 euro per la Long Range, 119.990 euro per la Plaid e 150.990 euro per la Plaid+. Per chi ancora non lo sapesse, queste versioni Plaid montano 3 motori, mentre l’abitacolo è rinnovato e ridisegnato su tutti i modelli S 2021.