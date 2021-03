Tesla alza il prezzo italiano delle Model 3 Standard e Long Range: il nuovo listino

“Tenete d’occhio le scale, a loro piace cambiare”, si diceva in Harry Potter, in campo automotive invece si può dire lo stesso dei listini Tesla. La società americana è tornata a ritoccare i prezzi della Model 3, che oggi costa di più in versione Standard Range Plus e Long Range.

Lo scorso 20 gennaio avevamo annunciato in pompa magna un taglio di ben 5.000 euro su Model 3 Long Range e Performance, che erano arrivate a costare rispettivamente 53.990 euro e 60.990 euro. La variante sportiva della berlina ha conservato il suo prezzo, confermando un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo - considerando anche la compatibilità con i 10.000 euro di sconto offerti dall’attuale Ecobonus 2021.

Tesla ha però ritoccato al rialzo la Model 3 Standard Range Plus e la Long Range: oggi le vetture costano di partenza rispettivamente 48.490 euro e 54.490 euro. Un rialzo di 500 euro dunque, che non piacerà a chi ha temporeggiato per completare la prenotazione... Più corposo invece il rincaro della Tesla Model S Plaid+, che oggi costa 150.990 euro, ben 10.000 euro in più rispetto al lancio di gennaio 2021. Resta invece invariato il listino della Model X, con 99.990 euro di partenza per la Long Range e 119.990 euro per la Plaid.