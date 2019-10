Tesla alza prezzo e autonomia della Model 3 SR Plus negli USA: e in Italia?

Tesla ha ritoccato i suoi prezzi di listino della Model 3? L'indiscrezione (in realtà già verificata) arriva dagli Stati Uniti, mentre in Italia sembra ancora tutto immobile...

Oltreoceano gli uomini di Elon Musk hanno alzato di circa 1.000 dollari il prezzo di partenza della Model 3 Performance, che ora si attesta sui 56.990 dollari. Inoltre la Standard Range Plus ha guadagnato 10 miglia in più di autonomia (16 km), offrendone adesso 250 anziché 240, il suo prezzo però è stato incrementato di 500 dollari.

Terzo dettaglio, Tesla avrebbe abbassato a 4,4 secondi (anziché 4,5) lo 0-60 mph della Model 3 Long Range Dual Motor, sembra dunque che l'azienda californiana stia apportando alcune modifiche minori alle sue Model 3 a listino. In Italia la Model 3 Standard Range Plus costa adesso 49.500 euro di base, la sua autonomia però non è cambiata, è rimasta invariata a 409 km.

La Long Range Dual Motor costa di partenza 57.920 euro, il suo 0-100 è inoltre dato a 4,6 secondi. Vedremo arrivare le modifiche anche nel nostro Paese? Non resta che aspettare, nella speranza che i prezzi non cambino però, anche perché - guardando alla Standard Range Plus - siamo proprio al confine con la soglia massima degli incentivi statali, un ulteriore aumento sarebbe un autentico disastro.