Tesla alza i prezzi italiani delle sue Model 3, Model S e Model X più vendute

Ci risiamo, è accaduto di nuovo: Tesla ha modificato il listino italiano alzando i prezzi delle Model 3, Model S e Model X più vendute. Andiamo subito a scoprire il nuovo listino, che dunque aggiorna quello descritto nel nostro articolo Quale Tesla comprare a fine 2021?

Chi aveva intenzione di prendere una nuova Model Y è salvo: gli uomini di Elon Musk non hanno fortunatamente ritoccato i prezzi del crossover, rimasti a 60.990 euro e 68.990 per Long Range e Performance. Discorso diverso invece per Model 3: la Model 3 Standard Range Plus costa oggi 49.990 euro, in salita di 1.000 euro, lo stesso accade alla Long Range che oggi costa 55.990 euro. Invariata la Performance a 60.990 euro.

In salita anche il prezzo di Model S e Model X: la super berlina Dual Motor a trazione integrale supera i 100.000 euro e raggiunge i 104.990 euro, in salita di ben 5.000 euro. Stessa sorte è toccata a Model X, con il SUV che oggi costa 114.990 euro con Dual Motor e trazione integrale. Invariate le versioni Plaid delle due vetture, a cui nel 2022 si potrà aggiungere un kit Tesla con freni carboceramici - a un prezzo vicino ai 18.000 euro, una novità utile a placare le recenti polemiche sui freni della Model S Plaid. Tutti i prezzi di partenza descritti sopra si intendono con colorazione bianca, tutti gli altri colori sono optional.