Tesla alza di nuovo i prezzi in Italia: Model 3 base supera i 57.000 euro

Lo scorso mese di aprile abbiamo scritto un articolo sull'aumento dei prezzi Tesla in Italia, definendo i rincari una vera e propria "stangata". Il listino italiano però sale ulteriormente e ora per acquistare una nuova Tesla Model 3 occorrono più di 55.000 euro.

Ora che Tesla è fuori da ogni incentivo italiano, per l'Ecobonus infatti non bisogna superare i 35.000 euro più IVA (le elettriche da acquistare con il Bonus 2022), il listino italiano sembra fuori controllo, ovviamente per via del crescere dei prezzi in ambito industriale. Ora per acquistare una Tesla Model 3 Standard Range a trazione posteriore servono 57.490 euro, mentre ad aprile eravamo a 54.990 euro. 2.500 euro in più in meno di tre mesi. Ad aprile inoltre la consegna era stimata per novembre 2022, ora bisogna saltare a gennaio-marzo 2023. È salito anche il prezzo della Model 3 Long Range a 64.490 euro, mentre la Performance è arrivata a 67.490 euro.

È andata un pochino meglio alla Tesla Model Y, il cui prezzo è salito di "soli" 2.000 euro: ora per la Long Range occorrono 65.990 euro con consegna prevista fra novembre 2022 e gennaio 2023, mentre la Performance ha sforato il tetto dei 70.000 euro: ora costa 71.990 euro. Con Model S e Model X 2022 la situazione è invece tragica e senza luce in fondo al tunnel, il sito italiano infatti non riporta né prezzi, né finestre di consegna, segno che Tesla sta facendo davvero fatica a produrle e a consegnarle. Inoltre è molto probabile che Elon Musk stia concentrando tutte le forze produttive su Model 3 e Model Y, che sono di gran lunga i modelli più venduti. Tempi bui dunque per acquistare una Tesla, forse il momento peggiore di sempre.