Tesla alza il prezzo di Model Y in Cina dopo il boom di ordini: succederà anche in Italia?

I profitti da record registrati da Tesla le hanno permesso di abbassare notevolmente il prezzo dei suoi modelli per far decollare ancor di più le vendite, e questa mossa è stato un vero e proprio terremoto nell’industria dell’automotive, ma il boom di ordini ha avuto ripercussioni anche su Tesla, che sta modificando di nuovo il listino.

E infatti, come riportato da Electrek, la Tesla Model Y destinata al mercato cinese ha subito un incremento del prezzo di listino: parliamo in particolare della versione entry level del modello, che ha visto un incremento del prezzo di 2.000 yuan (circa 275 euro).

La casa di Palo Alto avrebbe quindi optato per un innalzamento del prezzo a causa dell’elevato numero di ordini ricevuti a seguito del taglio dei prezzi, che probabilmente ha appesantito i ritmi della produzione. In ogni caso, il portale per l’acquisto dell’auto in Cina riporta ancora dei tempi di consegna che oscillano tra le due e le cinque settimane per la Model Y base.

Ricordiamo inoltre che lo stabilimento cinese di Tesla ha prodotto circa 66.000 veicoli soltanto a gennaio, ma soltanto 27.000 di queste erano destinate al mercato interno, mentre i restanti veicoli erano destinati all’esportazione.

Dobbiamo aspettarci una mossa del genere anche nel nostro paese? Difficile fare pronostici, ma visti i recenti sconti, ecco alcuni consigli sull’acquisto di Tesla Model 3 e Model Y in leasing o col finanziamento.