Tesla ha aggiornato a sorpresa la Model Y: le novità dai cerchi alla plancia

Esattamente un mese fa, l’1 settembre 2023, Tesla ha presentato al mondo il tanto atteso aggiornamento della Tesla Model 3, visto dal vivo a Milano. L’1 ottobre 2023 invece è toccato a sorpresa a un leggero restyling della Model Y.

Ne parliamo con discreta sorpresa perché non si tratta di un grande update ma solo di un leggero aggiornamento per quanto riguarda alcuni dettagli estetici e alcune specifiche tecniche. Non parliamo insomma della nuova Tesla Model Y il cui nome in codice è Juniper, attesa invece nel corso del 2024.

Partendo dall’esterno notiamo come Tesla abbia introdotto un nuovo design per i cerchi da 19”, che va dunque a sostituire il precedente Gemini. Non ne abbiamo la certezza ma questi cerchi aggiornati potrebbero essere un tantino più aerodinamici, visto che nel ciclo cinese CLTC l’autonomia è leggermente aumentata nella configurazione da 19”, abbiamo 9 km in più rispetto a prima sulla RWD, 28 km in più sulla Long Range. Parliamo del ciclo CLTC perché per ora la Model Y aggiornata si è palesata solo sul mercato cinese.

Sembra che questa Tesla Model Y sia anche più scattante: adesso lo 0-100 km/h sulla RWD si può percorrere in 5,9 secondi, non più in 6,9 secondi. Internamente il veicolo è equipaggiato con luci d’ambiente RGB e sulla plancia figura un nuovo materiale tessile che di fatto sostituisce il legno (come sulla nuova Model 3). Stando ad alcuni report provenienti dalla Cina, la vettura sarebbe anche dotata del nuovo Hardware 4.0 (HW4), il prezzo però è rimasto sostanzialmente identico a prima. Ripetiamo: non si tratta ancora dell’aggiornamento Juniper, il produttore californiano però ha di sicuro anticipato alcune novità. Il modello è apparso per il momento in Cina, in Europa però arrivano tutte Model Y a trazione posteriore e Dual Motor Long Range costruite a Shanghai, dunque è lecito aspettarsi le novità anche nel vecchio continente.