Le Tesla si aggiornano: adesso il sistema di navigazione ha anche le tappe

Tra i vari elementi che distinguono Tesla da tutti gli altri produttori di auto, anche se in molti si stanno mettendo al passo, c'è l'opportunità per i clienti di ricevere aggiornamenti over-the-air in grado di migliorare vari aspetti del software e persino di aggiungere nuove funzionalità.

Adesso il brand di Palo Alto sta finalmente rilasciando una feature molto attesa dagli acquirenti: la possibilità di aggiungere delle tappe tra la propria posizione e la destinazione finale all'interno del navigatore di bordo. Non è certamente una cosa impossibile da introdurre, tuttavia da molti anni i proprietari di Tesla ne lamentavano l'assenza e il team di sviluppo del brand non ci aveva ancora messo una pezza.



Questo fatto sottolinea l'importanza degli aggiornamenti a distanza i quali, come avviene per i nostri smartphone, computer, tablet e quant'altro mantengono i dispositivi freschi (Tesla ha introdotto Tidal sui suoi veicoli) e ovviano a problematiche e mancanze quasi sempre inevitabili.



Ecco come Tesla ha descritto la funzionalità aggiunta con il software in versione 2021.40.5 in fase di rilascio:"Aggiungi una nuova fermata al tuo percorso schiacciando l'icona "+" nel tasto ricerca della navigazione per cercare una destinazione, oppure selezione un punto sulla mappa."



Nel frattempo ci avviamo a concludere rimandandovi ad una ulteriore buona notizia per la compagnia californiana: Tesla vende più di Mercedes negli USA, e adesso si punta al primo posto in classifica.