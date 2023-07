Le Tesla si aggiornano: migliora la Modalità Sentinella e arrivano i controller bluetooth

Tesla aggiorna costantemente le sue vetture elettriche, che nella pratica somigliano più a grandi computer su ruote che ad automobili tradizionali, e nel grande aggiornamento di luglio 2023 ci sono parecchie novità: scopriamole.

L’aggiornamento in questione è il 2023.26, che gradualmente sta arrivando su tutte le Tesla sparse in giro per il mondo. Fra le principali novità dobbiamo segnalare l’arrivo della funzione Charging on solar, destinata soprattutto a quegli utenti che in casa hanno un impianto fotovoltaico con batterie Tesla Powerwall (e non sono pochi in Italia).

Ora è possibile decidere quanta energia prelevare dal sole e quanta invece dalla rete, basta spostare la barra nel pannello dell’opzione all’interno dell’app Tesla. Perché tutto funzioni è necessario che il software della batteria Powerwall sia almeno il v23.12.10 e che l’app Tesla sia aggiornata almeno alla v4.22.5.

L’applicazione nativa di Spotify è stata aggiornata e arricchita, e su questo fronte qualsiasi novità non può che essere positiva visto che l’app risultava parecchio spoglia nelle sue prime iterazioni. Continuando con le novità abbiamo i fari che ora si accendono in automatico quando i tergicristalli sono in funzione, a patto che abbiate i controlli delle luci impostati su Automatico.

Sul navigatore Tesla ha aggiunto informazioni sulla location di destinazione, il software può ad esempio dirvi se il luogo verso cui state navigando è chiuso o potrebbe esserlo all’orario di arrivo previsto. Tesla ha aggiunto anche il supporto ai controller bluetooth per giocare con l’app Arcade. Sembra che questa funzione sia stata progettata soprattutto per i nuovi controller PS5.

Piccoli aggiornamenti anche per quanto riguarda la visione delle telecamere in remoto sull’app di Tesla, ora infatti possiamo vedere più telecamere nello stesso momento (app Tesla v4.22.5 e abbonamento Premium Connectivity).

Fra le aggiunte minori abbiamo la possibilità di ridurre la “luce blu” sullo schermo, che potrebbe affaticare gli occhi, gli slider del volume, della temperatura e del limite di carica sono ora più precisi, infine abbiamo una novità per la Modalità Sentinella: ora la vettura registra in automatico se qualcuno prova ad aprire una portiera o un baule quando la Tesla è bloccata. Una novità che aspettavamo sin da quando abbiamo scritto l’articolo Luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla.