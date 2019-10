Tesla aggiorna il telecomando della Model 3 con Passive Entry

Entrare all'interno di una Tesla Model 3 può essere un'esperienza estremamente semplice e appagante, basta infatti configurare il proprio smartphone per aprire e chiudere con semplicità il proprio modello. Nel novembre 2018 è poi arrivato anche il classico Key Fob, che oggi si rinnova con un'importante novità: il Passive Entry.

La società di Elon Musk aveva provato a cancellarlo dal proprio listino, lasciandolo soltanto sulle "vecchie" Model S e X e mettendo a disposizione dei clienti più tradizionalisti una scheda neppure troppo comoda - alla fin della fiera. Lo scorso anno infatti Tesla era stata "costretta" a far tornare prepotentemente il telecomando anche su Model 3, un oggetto che oggi si aggiorna con l'entrata passiva.

Significa che, al posto dello smartphone, si può tenere la chiave in tasca per aprire l'auto avvicinandosi oppure chiuderla allontanandosi. Lo stesso vale per il baule anteriore e quello posteriore, che si aprono quando il proprietario è in prossimità. Di recente le scorte di telecomandi sul sito Tesla erano effettivamente carenti, ora sappiamo il perché: l'azienda ha lanciato un nuovo modello.

Certo il classico Key Fob ha risaputi problemi di sicurezza, il suo segnale può sempre essere "sniffato" da malintenzionati ben armati tecnologicamente, esistono però altri modi secondari per difendersi - come impostare un PIN di guida ad esempio, fondamentale sulle Tesla. Utenti Model 3, sentivate il bisogno di un nuovo Key Fob con entrata passiva?