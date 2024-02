Tesla aggiorna il software del Cybertruck migliorando bug e funzioni

Come risaputo nel mondo automotive, il lancio di una nuova vettura comporta la possibilità che ci siamo delle piccole imperfezioni o più semplicemente nuove componenti che devono essere “testate” sul lungo periodo, e il Tesla Cybertruck di Elon Musk non fa certo eccezione. Il software del pick-up è già stato aggiornato.

Ora che le auto sono sempre più dei computer su quattro ruote, l’importanza del software è a livelli mai visti prima, lo sa bene Volvo che ha dovuto ritardare l’uscita della EX30 per “problemi di codice”. Solitamente Tesla si distingue per la sua grande capacità di scrivere software di qualità, tuttavia il lancio di un nuovo veicolo rappresenta sempre una grande sfida. Il Cybertruck in particolare è stato consegnato ai primi clienti nonostante diverse funzionalità fossero ancora disattivate.

Autopilot e il Full Self Driving, che presto potrebbe arrivare in Europa, ancora non sono del tutto disponibili. Inoltre, i tempi di ricarica del pick-up sono stati ampiamente criticati. Tesla ha sempre abituato i clienti a risolvere abbastanza velocemente i suoi difetti, motivo per il quale l’uscita della nuova versione 2024 del software del Cybertruck era attesa da un momento all’altro.

Vediamo dunque cosa c’è in questo update: le funzionalità di assistenza alla guida rimangono ancora disattivate, è stata però migliorata la manovrabilità del veicolo. I tempi di ricarica sono stati ottimizzati, con il preriscaldamento della batteria che ora si regola in base alla potenza della colonnina di ricarica impostata sul navigatore. Anche le sospensioni pneumatiche adattive sono state toccate da questo aggiornamento: sono state rese più versatili e confortevoli su diversi terreni, è infatti migliorata anche la Modalità Fuoristrada.

Per i proprietari più distratti, il nuovo software - dopo aver localizzato la posizione di casa e una bassa autonomia dell’auto - prevede anche un promemoria che ricordi loro di collegare il proprio veicolo alla rete di ricarica durante la notte. L’aggiornamento porta anche la correzione della dimensione delle spie sullo schermo del Cybertruck, insieme ad altre modifiche già apportate su precedenti vetture Tesla. In termini di risoluzione dei problemi la casa numero uno per vendite di vetture elettriche non si fa mai trovare impreparata, chissà se questo basterà a convincere gli scettici del nuovo pick-up elettrico di Elon Musk.