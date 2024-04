Tesla aggiorna i prezzi di ricarica ai Supercharger: nuove tariffe dal 13 aprile 2024

Appena questa mattina abbiamo pubblicato un articolo riassuntivo su quanto costi ricaricare un’auto elettrica alle colonnine, tra poche ore però dovremo aggiornarlo: Tesla ha annunciato nuove tariffe ai Supercharger.

A dir la verità, la società di Elon Musk non ha detto esplicitamente se le tariffe si alzeranno oppure diminuiranno, nel messaggio inviato agli utenti si legge soltanto: “Dal 13 aprile aggiorneremo i prezzi della ricarica alle stazioni Supercharger”. Visto il periodo però, giusto qualche ora dopo la rimodulazione degli abbonamenti di A2A, aspettarsi un rincaro è d’obbligo. Peccato perché, come abbiamo detto nell’articolo riassuntivo, Tesla ha adesso le migliori tariffe a consumo per la ricarica pubblica HPC, ovvero ad alta potenza fino a 250 kW.

Lo scorso mese di gennaio Tesla aveva abbassato le tariffe italiane del 2%, portando il prezzo a 0,46 euro/kWh nelle ore con meno affluenza. La paura è che adesso si possa salire sopra i 50 centesimi e addirittura puntare verso i 60, il che sarebbe davvero pessimo. Speriamo in una rimodulazione di piccolo calibro, anche se un messaggio ufficiale inviato agli utenti non ci fa ben sperare...

C’è di buono che gli utenti non-Tesla che vogliono ricaricare ai Supercharger possono comunque acquistare il loro piano mensile per abbassare le tariffe, portandole alla pari degli utenti di Elon Musk. Senza abbonamento le tariffe sono più alte, bisogna inoltre capire se salirà anche il prezzo del piano mensile oppure no. Domani 13 aprile 2024 sapremo tutti i dettagli...

