Tesla aggiorna di nuovo la Model 3 2021: le novità dalla Giga Shanghai

Che vi piaccia o meno, Tesla è costantemente sulle home page delle migliori riviste di settore. Negli ultimi giorni, per non dire ultime ore, è stato grazie al 2020 da record, con quasi 500.000 vetture consegnate, e al goal della Guida Autonoma di Livello 5 da raggiungere entro il 2021. Ora torniamo a parlare della Model 3 2021.

Come ben saprete, lo scorso mese di ottobre il produttore californiano ha rinnovato la sua berlina più venduta di sempre - tanto che abbiamo dedicato alla Tesla Model 3 2021 uno speciale apposito. Sembra però che quella versione non fosse definitiva, o meglio: si trattava della versione Made in USA, ora arriva la Model 3 2021 Made in China, assemblata alla Giga Shanghai, con ulteriori novità.

Così come accaduto a bordo della nuova Model Y cinese, anche la Model 3 avrà nuovi inserti in legno all’interno dell’abitacolo. La società di Elon Musk aggiungerà anche uno sterzo riscaldato, un optional a lungo richiesto dagli utenti, che a quanto si legge dagli screen provenienti da oltreoceano sarà nell’allestimento di serie.

Come abbiamo anticipato sopra, le novità riguardano attualmente le vetture prodotte in Cina, presto però potrebbero arrivare anche sulle Made in USA; sinceramente non sappiamo perché la società rilasci aggiornamenti hardware “alla spicciolata”, ormai però ci siamo abituati. Nel vecchio continente inoltre è possibile acquistare sia vetture Made in USA che Made in China, fate sempre attenzione alla dotazione che trovate sul sito ufficiale. Al momento sembra che le Model 3 con sterzo riscaldato non siano ancora disponibili all’ordine in Italia ma dovrebbero arrivare a breve.