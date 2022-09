Tesla aggiorna la Modalità Teatro: novità per Netflix, YouTube, Disney+ e Twitch

Tesla non smette praticamente mai di aggiornare il software di bordo delle sue auto. Con il firmware 2022.28 ci sono novità per la Modalità Teatro che coinvolge app come Netflix, YouTube e Disney+.

Come ben saprete, è ormai qualche anno che Tesla offre a bordo dei suoi veicoli applicazioni d'intrattenimento come appunto Netflix e Disney+, grazie alle quali far passare più velocemente il tempo in fase di ricarica dell'auto - oppure guardare film e serie TV quando si è in trasferta, purché il motore sia spento.

Nell'ultimo anno la Modalità Teatro si è evoluta molto e oggi a bordo delle Tesla troviamo anche app come HBO (negli USA), Twitch e altro. Arriviamo così a parlare dell'aggiornamento 2022.28: la principale novità riguarda la possibilità di ridurre il Full Screen della Modalità Teatro, andando così a creare una sorta di Picture in Picture per avere pieno accesso ai controlli del veicolo - senza che lo streaming venga interrotto.

Per sfruttare la funzione basta utilizzare il pulsante apposito presente nell'angolo a sinistra del video Full Screen. L'update è stato appena rilasciato e impiegherà un po' di tempo per arrivare a tutte le auto della flotta Tesla nel mondo, se ancora non lo avete ricevuto sarà questione di ore.

A proposito di Tesla e software di bordo: abbiamo provato Autopilot al massimo potenziale di Tesla. Negli USA nel frattempo il Full Self Driving è arrivato a costare 15.000 dollari.