Tesla aggiorna l'infotainment delle Model S e Model X più datate: feature e prezzi

Tesla è attiva sul mercato ormai dal lontano 2012, su strada ci sono vetture di diversa generazione, alcune con un hardware e un software non aggiornati per ovvi motivi. Ebbene la società di Elon Musk ha appena lanciato un piano di aggiornamento ufficiale del suo sistema di infotainment.

L'offerta è riservata ai proprietari di Model S e Model X che vogliano passare dalla piattaforma MCU1 al MCU2. La prima generazione del software Tesla effettivamente può risultare oggi un tantino datata, lenta e macchinosa, oltre al fatto che non offre alcune feature diventate chiave con gli anni. L'aggiornamento infatti è consigliato a tutti quegli utenti che vogliano un'esperienza software decisamente migliore, al passo coi tempi, anche se questo ha ovviamente un costo.

L'upgrade ha un prezzo di 2.500 dollari più eventuali tasse, non potete però richiederlo di vostra spontanea volontà; è la stessa Tesla che sta contattando gli utenti, al momento soltanto quelli che hanno un'auto con Autopilot Computer 2.5 con Full Self Driving. A fine marzo toccherà invece ai possessori di Autopilot Computer 2.0 con Full Self Driving, tutti gli altri utenti di Model S e Model X a inizio aprile.

Ma quali miglioramenti andiamo a ottenere? Sicuramente performance migliori dell'intero sistema, il supporto al rendering 3D e una migliore riproduzione video. E ancora la visione delle copertine album mediante bluetooth, l'arrivo delle radio in streaming, dei videogiochi come Cuphead, Buggy Racing 2 e Stardew Valley (con tanto di compatibilità con i gamepad), YouTube, Netflix, Hulu, Twitch e Tesla Theater, una migliore visualizzazione del traffico in tempo reale, registrazioni Dashcam e Modalità Sentinella, che da sole potrebbero valere l'aggiornamento. Ciliegina sulla torta, il supporto alle reti WiFi 5GHz, un bel salto in avanti che probabilmente valere tutti i dollari che costa. Attendiamo di sapere se il servizio sarà disponibile anche in Italia e a che prezzo.