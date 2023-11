Tesla aggiorna la Guida Autonoma Completa con diversi miglioramenti

Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua guida autonoma completa, si tratta della versione 11.4.8, vale a dire quella che dovrebbe portare l'intero software fuori dalla denominazione "Beta". I miglioramenti apportati sono tanti, anzi tantissimi.

Solamente pochi giorni fa avevamo riportato l'intenzione di Elon Musk di aggiornare la guida autonoma di Tesla, e in effetti ecco qui i risultati di quell'annuncio. Si tratta di un sistema che ha debuttato nell'ottobre del 2020 e che in questi tre anni non ha fatto altro che migliorarsi in continuazione, con Tesla che ha lavorato per migliorarne le prestazioni per renderlo sempre più sicuro.

Fino a questo momento, i conducenti dei veicoli Tesla (qui la spiegazione di tutto ciò che può abbassare l'autonomia di un'auto elettrica) con il programma FSD Beta inserito sono comunque stati chiamati a rimanere il più vigili possibile al volante, così da intervenire in caso di necessità. L'obiettivo finale della casa statunitense è invece quello di arrivare a presentare un sistema di guida autonoma fatto e finito, in cui sia il software a prendere il comando completo del veicolo, senza richiedere alcun intervento da parte dell'umano.

Anche se non è ancora considerabile come v12, che secondo lo stesso CEO dell'azienda dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno affermando "adesso siamo più vicini che mai alla sua versione definitiva", questo aggiornamento ha apportato una serie di miglioramenti piuttosto significativi che portano il software in questione (ancora Beta dunque) ad essere sempre più preciso e sempre più affidabile. Che il 2024 sia l'anno giusto per mettere alla prova il Full Self Driving stabile di Tesla?