Tesla aggiorna la Guida Autonoma Completa in Beta: interventi umani ridotti del 33%

Nell’ultima settimana non abbiamo fatto altro (o quasi) che pubblicare nuovi video relativi alla Guida Autonoma Completa di Tesla, disponibile in versione Beta. Versione che ora si aggiorna, diventando ancora più precisa.

A dirlo è stato Elon Musk in persona, CEO di Tesla, che su Twitter ha così annunciato l’update: “Questo aggiornamento va a sistemare diverse problematiche, andando così a ridurre gli interventi del conducente del 33%. Siamo andati anche a risolvere numerosi bug.” La versione in oggetto è la 2020.40.8.12, vi ricordiamo però che si tratta di una Beta non aperta a tutti.

Solo un numero ristretto di utenti ha avuto l’accesso alle feature sperimentali, grazie al quale Tesla ha potuto raccogliere una quantità di dati impressionante in quest’ultima settimana. Proprio grazie ai dati raccolti via internet, presi direttamente dalle auto che registrano ogni singolo movimento, gli ingegneri Tesla sono riusciti a sistemare diversi problemi e a rendere il sistema più affidabile.

Il tema della raccolta dei dati è molto importante per Tesla, già tempo fa vi abbiamo raccontato di come questo rapporto auto-utenti-azienda fosse distintivo dell’esperienza, con la società in grado di lavorare come nessun’altra ha mai fatto in campo automotive. Parliamo praticamente dell’unica azienda al mondo che ha tutte le vetture connesse, dalla prima che ha venduto all’ultima, potendo così contare su una “flotta di volontari” enorme, un vantaggio che resterà tale per ancora molti, moltissimi anni.